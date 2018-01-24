Валерий Блюменкранц избил свою жену

Как теперь известно, Тата Блюменкранц чем-то расстроила своего любимого так сильно, что мужчина набросился на неё, вцепившись ей в волосы. При этом потасовка была слышна всем, в связи с чем соседи прибежали посмотреть на недоразумение, и оттащить, конечно же, Валерия. Сделать это им удалось, однако Тата была в шоке и долго не могла прийти в себя. Организаторы пообещали печальную ситуацию в эфире не показывать.Зрители сейчас пытаются понять, каковы причины происшествия, и что же рейтинговая дама могла сказать такого, что даже вечно спокойный Валерий не смог справиться со своими эмоциями. Неожиданно поменявшийся в худшую сторону характер парня многим кажется весьма подозрительным.Ненавистники супругов считают, что казус следовало бы называть попыткой лёгкого пиара. Они не сомневаются, что Тата и Валерий, которые уже чересчур блекло смотрятся на экране, решили заинтересовать всех скандалами. К слову, если это и так, то драка мало что дала, ведь в эфире её никто не увидит.