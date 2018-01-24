Александр Новак, глава Минэнерго: Соглашение ОПЕК действует на 107%
При условии, что соглашение ограничения добычи углеводородов государств ОПЕК и присоединившихся к ним стран будет действовать до конца 2018 года - произойдет балансировка рынка. В результате и цена нефти на мировом рынке может возрасти до $80. В этот период времени, Россия сможет добывать не менее 547 млн тонн.
Соглашение стран ОПЕК (24 страны) выполняется на 107% по итогам 2017 года - сказал глава Минэнерго Александр Новак. Однако из-за неполного его исполнения, ожидать выхода цены свыше $80 является преждевременным, считает чиновник; скорее всего, к концу года они не выйдут за рамки $45-50 за "бочку".
Чиновник высшего ранга высказал это мнение в «Русском доме» во время Международного форума в Давосе, подчеркнув, что участники договора и в будущем применят эти механизмы по сбалансированию рынка. По его мнению, результаты проявятся не ранее 3-4 квартала текущего года. Однако специалисты считают, что все эти планы могут рухнуть из-за экономического роста США, которые потребляют до 20 млн тонн нефти в год и их добыча может уронить цены на мировом рынке.
Соглашение стран ОПЕК (24 страны) выполняется на 107% по итогам 2017 года - сказал глава Минэнерго Александр Новак. Однако из-за неполного его исполнения, ожидать выхода цены свыше $80 является преждевременным, считает чиновник; скорее всего, к концу года они не выйдут за рамки $45-50 за "бочку".
Чиновник высшего ранга высказал это мнение в «Русском доме» во время Международного форума в Давосе, подчеркнув, что участники договора и в будущем применят эти механизмы по сбалансированию рынка. По его мнению, результаты проявятся не ранее 3-4 квартала текущего года. Однако специалисты считают, что все эти планы могут рухнуть из-за экономического роста США, которые потребляют до 20 млн тонн нефти в год и их добыча может уронить цены на мировом рынке.
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Добавил: Valeriy Вчера, 21:10