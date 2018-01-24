Седан BMW M5 получит комплектацию Competition Package
Новый «заряженный» седан BMW M5 в комплектации Competition Package будет представлен на Женевском автосалоне предстоящей весной. Автомобиль получит производительный мотор и шасси ориентированное на трек.
В качестве силовой установки спецверсии BMW M5 Competition Package выступит бензиновый двигатель V8 объёмом 4,4 литра производительностью 625 лошадиных сил. Информации о динамических характеристиках данной модификации седана пока нет.
Предполагается, что автомобиль BMW M5 Competition Package будет оснащён карбон-керамическими тормозными механизмами, подвеской с более жёсткими настойками и получит более продвинутые элементы аэродинамики. Также ожидается, что седан получит колёсные диски нового дизайна, сделанные из алюминия. Серийное производства седана в модификации Competition Package должно начаться в апреле 2018 года.
В качестве силовой установки спецверсии BMW M5 Competition Package выступит бензиновый двигатель V8 объёмом 4,4 литра производительностью 625 лошадиных сил. Информации о динамических характеристиках данной модификации седана пока нет.
Предполагается, что автомобиль BMW M5 Competition Package будет оснащён карбон-керамическими тормозными механизмами, подвеской с более жёсткими настойками и получит более продвинутые элементы аэродинамики. Также ожидается, что седан получит колёсные диски нового дизайна, сделанные из алюминия. Серийное производства седана в модификации Competition Package должно начаться в апреле 2018 года.
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Добавил: Алина Вчера, 21:05