Седан BMW M5 получит комплектацию Competition Package

В качестве силовой установки спецверсии BMW M5 Competition Package выступит бензиновый двигатель V8 объёмом 4,4 литра производительностью 625 лошадиных сил. Информации о динамических характеристиках данной модификации седана пока нет.Предполагается, что автомобиль BMW M5 Competition Package будет оснащён карбон-керамическими тормозными механизмами, подвеской с более жёсткими настойками и получит более продвинутые элементы аэродинамики. Также ожидается, что седан получит колёсные диски нового дизайна, сделанные из алюминия. Серийное производства седана в модификации Competition Package должно начаться в апреле 2018 года.