Уфологи обнаружили на Марсе идеальную пирамиду инопланетян
Виртуальные уфологи заявляют, что обнаружили на поверхности Марса сооружение пирамидальной формы с прямыми углами. По мнению независимых экспертов, пирамиду могли построить инопланетяне. В данное время ведутся переговоры с NASA, аппараты которого могут сделать более качественные снимки марсианской находки уфологов.
На снимках, предоставленных уфологами, видно некую возвышенность, напоминающую пирамиды, с четкими прямоугольными сторонами. Независимый эксперт Билл Сандерс считает, что это дело рук пришельцев, очень уж насторожило специалиста равные стороны пирамидального сооружения на Красной планете.
Уфологи надеются, что в NASA прислушаются к их прошению и сделают более четкие снимки марсианской пирамиды, изучение которых может дать точный ответ об ее происхождении.
На снимках, предоставленных уфологами, видно некую возвышенность, напоминающую пирамиды, с четкими прямоугольными сторонами. Независимый эксперт Билл Сандерс считает, что это дело рук пришельцев, очень уж насторожило специалиста равные стороны пирамидального сооружения на Красной планете.
Уфологи надеются, что в NASA прислушаются к их прошению и сделают более четкие снимки марсианской пирамиды, изучение которых может дать точный ответ об ее происхождении.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 19:25