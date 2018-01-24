Уфологи обнаружили на Марсе идеальную пирамиду инопланетян

На снимках, предоставленных уфологами, видно некую возвышенность, напоминающую пирамиды, с четкими прямоугольными сторонами. Независимый эксперт Билл Сандерс считает, что это дело рук пришельцев, очень уж насторожило специалиста равные стороны пирамидального сооружения на Красной планете.Уфологи надеются, что в NASA прислушаются к их прошению и сделают более четкие снимки марсианской пирамиды, изучение которых может дать точный ответ об ее происхождении.