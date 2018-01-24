АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Калкаджака: Древняя гора- убийца стала виновником исчезновения многих людей и хранит летописи ушедших цивилизаций
EUR 69.45 USD 56.39
Курс валют на 25.01.2018

Уфологи обнаружили на Марсе идеальную пирамиду инопланетян
Виртуальные уфологи заявляют, что обнаружили на поверхности Марса сооружение пирамидальной формы с прямыми углами. По мнению независимых экспертов, пирамиду могли построить инопланетяне. В данное время ведутся переговоры с NASA, аппараты которого могут сделать более качественные снимки марсианской находки уфологов.

Уфологи обнаружили на Марсе идеальную пирамиду инопланетян


На снимках, предоставленных уфологами, видно некую возвышенность, напоминающую пирамиды, с четкими прямоугольными сторонами. Независимый эксперт Билл Сандерс считает, что это дело рук пришельцев, очень уж насторожило специалиста равные стороны пирамидального сооружения на Красной планете.



Уфологи надеются, что в NASA прислушаются к их прошению и сделают более четкие снимки марсианской пирамиды, изучение которых может дать точный ответ об ее происхождении.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Вчера, 19:25
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В РКК «Энергия» рассказали о возможном сценарии
Ученые предоставили первое доказательство того,
Рост аномально жарких дней опережает глобальное
Вирусная генная терапия может улучшить результаты
Китайский ученый изобрел лазер будущего,
Учеными MIT успешно восстановлены и улучшены
Просмотреть все новости