Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли не может смириться с его кончиной

Недавно вдова отметила, что прошло уже 2 месяца со дня смерти великого оперного певца, но она сильно скучает по своему звездному супругу и продолжает хранить в сердце любовь. Также Флоранс Илли испытывает сильную тоску и часто публикует совместные снимки, где рядом с нею стоит улыбающийся Дмитрий Хворостовский.Поклонники всегда поддерживают женщину позитивными словами и просят ее сделать хорошие вещи в память о супруге, так как это может отвлечь от тяжелых мыслей. Многие люди тоже не могут смириться с большой утратой для культурного наследия, но певец навсегда останется в их сердцах, а для вдовы напоминанием о личной жизни будут ее дети.