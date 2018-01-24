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Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли не может смириться с его кончиной
Супруга Дмитрия Хворостовского не может смириться с его кончиной. Флоранс Илли часто публикует трогательные посты в Instagram, делясь своими переживаниями с подписчиками.

Недавно вдова отметила, что прошло уже 2 месяца со дня смерти великого оперного певца, но она сильно скучает по своему звездному супругу и продолжает хранить в сердце любовь. Также Флоранс Илли испытывает сильную тоску и часто публикует совместные снимки, где рядом с нею стоит улыбающийся Дмитрий Хворостовский.

Супруга Дмитрия Хворостовского Флоранс Илли не может смириться с его кончиной


Поклонники всегда поддерживают женщину позитивными словами и просят ее сделать хорошие вещи в память о супруге, так как это может отвлечь от тяжелых мыслей. Многие люди тоже не могут смириться с большой утратой для культурного наследия, но певец навсегда останется в их сердцах, а для вдовы напоминанием о личной жизни будут ее дети.
Культура
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:20
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