Ортодоксальные ученые не спешат исследовать отпечаток колеса возрастом 300 миллионов лет

Они заметили его на угольном пласте, после чего решили сообщить о такой сенсации специалистам. Древний возраст объекта подтверждает версию, что на нашей планете жили высокоразвитые цивилизации, способные создавать такие машины. Затем горному инженеру удалось найти еще один аналог, после чего он решил провести анализы и выяснить, кому могли принадлежать колеса. Однако все исследования были запрещены руководством.Люди пытались поднять артефакт на поверхность, но тут требовалось специальное оборудование, а ученые не спешили делать новые открытия. В результате, шахта была закрыта и затоплена, так что сейчас лишь фото вместе со свидетельствами очевидцев вызывают интерес у независимых экспертов, но отечественные светила предпочитают хранить молчание.