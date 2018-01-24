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Ученые: Кошки могут быть “правшами” или “левшами”
Ирландские специалисты выяснили, что кошки могут быть “правшами” или “левшами”. Во время наблюдения за животными стало известно, что у 70% питомцев правая конечность является главной.

Эти показатели говорят, что особи имею хороший генетический потенциал, потому что “левша” имеет ряд нервных заболеваний и часто подвергается стрессам. Остальные пушистые красавицы отличаются игривым нравом и доброжелательно относятся к хозяевам, чего нельзя сказать о второй категории, отрицательно реагирующей на детей.

Ученые: Кошки могут быть “правшами” или “левшами”


Аналогичные эксперименты с собаками показали, что такие действия связаны с половыми гормонами. Кошки соединяют поведение с психологическими факторами, но пока исследования продолжаются, после чего можно будет сделать точные выводы
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 12:35
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