Ученые: Кошки могут быть “правшами” или “левшами”

Эти показатели говорят, что особи имею хороший генетический потенциал, потому что “левша” имеет ряд нервных заболеваний и часто подвергается стрессам. Остальные пушистые красавицы отличаются игривым нравом и доброжелательно относятся к хозяевам, чего нельзя сказать о второй категории, отрицательно реагирующей на детей.Аналогичные эксперименты с собаками показали, что такие действия связаны с половыми гормонами. Кошки соединяют поведение с психологическими факторами, но пока исследования продолжаются, после чего можно будет сделать точные выводы