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«Ростелеком» получил права оператора доменов .ru и .рф
Координационный центр передал полномочия оператора национальных доменов .рф и .ru российской госкорпорации "Ростелеком". Ведомство будет обеспечивать техподдержку доменов и DNS-серверов, информирует РБК.

«Ростелеком» получил права оператора доменов .ru и .рф


Ранее именно Координационный центр вел администрирование национальных доменных зон совместно с Фондом развития сети интернет, который до сих пор регулирует деятельность доменов .su. Компании получали деньги за регистрацию доменного имени и за обслуживание его функционирования. В настоящий момент сумма продления регистрации сайта с именем .рф или .ru составляет 120 руб.

Под руководство "Ростелекома" попадают около 5,4 млн доменов с именами .ru и еще около 0,9 млн сайтов, зарегистрированных в зоне .рф. Эксперты отмечают, что подобные действия должны повысить безопасность доменной зоны России. Согласно сведениям Kartoteka.ru, в 2016 году администрирование данных адресов принесло прибыль в 41,3 млн руб.
Технологии
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:55
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