«Ростелеком» получил права оператора доменов .ru и .рф

Ранее именно Координационный центр вел администрирование национальных доменных зон совместно с Фондом развития сети интернет, который до сих пор регулирует деятельность доменов .su. Компании получали деньги за регистрацию доменного имени и за обслуживание его функционирования. В настоящий момент сумма продления регистрации сайта с именем .рф или .ru составляет 120 руб.Под руководство "Ростелекома" попадают около 5,4 млн доменов с именами .ru и еще около 0,9 млн сайтов, зарегистрированных в зоне .рф. Эксперты отмечают, что подобные действия должны повысить безопасность доменной зоны России. Согласно сведениям Kartoteka.ru, в 2016 году администрирование данных адресов принесло прибыль в 41,3 млн руб.