Ученые: Классификатор речи позволяет предсказывать психоз

Исследователи использовали в качестве образцов устную речь 93 подростков, склонных к развитию психоза. Алгоритм научили выделять определенные элементы, характерные для данного состояния человека, и прогнозировать наступление критической стадии до проявления явных признаков заболевания, информирует портал World Psychiatry.Точность прогноза - 83%. Программа вычленяет в речи испытуемого синтаксические конструкции и семантические маркеры, которыми грешат больные психозом. В будущем авторы работы планируют подготовить алгоритм для анализа речи других волонтеров, которые не говорят по-английски.