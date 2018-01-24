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Ученые: Классификатор речи позволяет предсказывать психоз
Американские психологи Исследовательского центра Томаса Уотсона (Нью-Йорк) обучили классификатор речи прогнозировать риски развития психоза, который напрямую связан с нарушением восприятия реальности и, соответственно, возникновениями особенных конструкций в речи.

Ученые: Классификатор речи позволяет предсказывать психоз


Исследователи использовали в качестве образцов устную речь 93 подростков, склонных к развитию психоза. Алгоритм научили выделять определенные элементы, характерные для данного состояния человека, и прогнозировать наступление критической стадии до проявления явных признаков заболевания, информирует портал World Psychiatry.

Точность прогноза - 83%. Программа вычленяет в речи испытуемого синтаксические конструкции и семантические маркеры, которыми грешат больные психозом. В будущем авторы работы планируют подготовить алгоритм для анализа речи других волонтеров, которые не говорят по-английски.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 11:35
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