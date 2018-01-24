Астрономы обнаружили семь далеких гигантских галактических скоплений

Астрономы сообщают, что подобные гигантские галактические скопления, превосходящие нашу галактику Млечный Путь по размерам в более чем 30 000 раз, встречаются крайне редко. Поэтому обнаружить целых семь подобных гигантских галактик ученые считают большой удачей.Сообщается, что столь масштабное открытие удалось сделать, мониторя небо в инфракрасном и оптическом диапазонах телескопом совместного производства РФ и Турции, а также используя телескопы Саянской обсерватории в Бурятии.Галактические кластеры являются самыми массивными на просторах Вселенной, поэтому одной из основных задач современной астрономии есть обнаружение подобных гигантских объектов и их дальнейшее тщательное изучение.