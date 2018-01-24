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Астрономы обнаружили семь далеких гигантских галактических скоплений
Международная группа астрономов открыла семь огромных галактических скоплений. Ученые рассказали, что до этого важного события было известно лишь о двенадцати комических образованиях такого типа.

Астрономы обнаружили семь далеких гигантских галактических скоплений


Астрономы сообщают, что подобные гигантские галактические скопления, превосходящие нашу галактику Млечный Путь по размерам в более чем 30 000 раз, встречаются крайне редко. Поэтому обнаружить целых семь подобных гигантских галактик ученые считают большой удачей.

Сообщается, что столь масштабное открытие удалось сделать, мониторя небо в инфракрасном и оптическом диапазонах телескопом совместного производства РФ и Турции, а также используя телескопы Саянской обсерватории в Бурятии.

Галактические кластеры являются самыми массивными на просторах Вселенной, поэтому одной из основных задач современной астрономии есть обнаружение подобных гигантских объектов и их дальнейшее тщательное изучение.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 08:50
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