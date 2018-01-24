В Волгограде на время ЧМ-2018 остановят комбинат «Красный Октябрь»

Металлургический комбинат «Красный Октябрь» в Волгограде остановят на время проведения здесь отборочных матчей ЧМ-2018 по футболу. Об этом сообщил Игорь Сизов, генеральный директор предприятия.Волгоград с его меткомбинатом – не единственное место, где производство местных промышленных предприятий будет остановлено на обусловленный срок в ходе предстоящего футбольного Чемпионата мира. Требование приостановить работу может коснуться одиннадцати регионов Российской Федерации, на предприятиях которых производятся взрывчатые, химические, радиоактивные, токсичные, а также биологические вещества.Комбинат «Красный Октябрь» – это один из крупнейших производителей металлопроката специальных марок стали для автомобилестроения и авиапромышленности. С его прокатных станов сходят более 900 уникальных марок стали и более трех тысяч видов профилей проката.