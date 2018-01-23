Исследователи разгадали тайну смертельных мегалавин в Тибете

В июле 2016 года ледник в Тибете впервые в истории Земли совершил нечто неожиданное: почти вся ледяная масса соскользнула с него, быстро взлетев на мощной лавине, вниз по склонам. Мега-лавина, одна из крупнейших в мире за всю историю, убила девять пастухов и сотни их животных.«То, что произошло дальше, было действительно непредсказуемо - соседний ледник сделал то же самое. Он соскользнул с подушки, спустившись на такой же низкий склон, всего через два месяца после первого, создав еще одну гигантскую ледяную лавину. К счастью, в тот раз никто не пострадал», - сказал Каргель.Второе событие было ошеломлено группой шести спутников дистанционного зондирования, которая внимательно следила за кончиной первого ледника. Группа обнаружила, что оба ледника демонстрировали аналогичное предшествующее проскальзывание на своих подушках за месяцы и годы, предшествующие обрушению, поведение, которое указывало на проникновение талой воды на дне ледников. Это было существенным ключом, потому что ледники встречаются на возвышениях вечной мерзлоты между 17 000 и 19 000 футами над уровнем моря, где лед считается вмерзшим в землю. Тот факт, что плавление и базальное скольжение, по-видимому, продолжаются, могут быть связаны с потеплением климата или увеличением летних дождей.