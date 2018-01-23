Дмитрий Песков перестал дарить подарки Татьяне Навке

По его словам, в будущем он постарается приложить массу усилий, чтобы реабилитироваться и все-таки порадует жену каким-нибудь подарком. Татьяна очень часто балует своего супруга презентами, но предпочтение отдает часам. Также Дмитрий сообщил, что в его планы не входит рождение очередного ребенка, так как по его словам, свой поставленный план он уже выполнил. На данный момент чиновник воспитывает пятерых детей.В силу своей работы супруги видятся не часто. Песков освобождается от работы вечером, а Навка в это время собирается на работу. Спортсменка по ночам искала площадку, чтоб реализовать проект «Руслан и Людмила». Поэтому собрать многочисленное семейство вместе не удается часто. Он считает времяпровождение с семьей самыми счастливыми моментами, но, к сожалению, короткими.