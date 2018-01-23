Дмитрий Песков перестал дарить подарки Татьяне Навке
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков дал свое согласие на откровенную беседу в передаче «Действующие лица с Наилей Аскерзаде», которая транслируется на канале «Россия 1». Мужчина сознался, что уже и не помнит, когда последний раз дарил какой-нибудь подарок своей супруге Татьяне Навке.
По его словам, в будущем он постарается приложить массу усилий, чтобы реабилитироваться и все-таки порадует жену каким-нибудь подарком. Татьяна очень часто балует своего супруга презентами, но предпочтение отдает часам. Также Дмитрий сообщил, что в его планы не входит рождение очередного ребенка, так как по его словам, свой поставленный план он уже выполнил. На данный момент чиновник воспитывает пятерых детей.
В силу своей работы супруги видятся не часто. Песков освобождается от работы вечером, а Навка в это время собирается на работу. Спортсменка по ночам искала площадку, чтоб реализовать проект «Руслан и Людмила». Поэтому собрать многочисленное семейство вместе не удается часто. Он считает времяпровождение с семьей самыми счастливыми моментами, но, к сожалению, короткими.
По его словам, в будущем он постарается приложить массу усилий, чтобы реабилитироваться и все-таки порадует жену каким-нибудь подарком. Татьяна очень часто балует своего супруга презентами, но предпочтение отдает часам. Также Дмитрий сообщил, что в его планы не входит рождение очередного ребенка, так как по его словам, свой поставленный план он уже выполнил. На данный момент чиновник воспитывает пятерых детей.
В силу своей работы супруги видятся не часто. Песков освобождается от работы вечером, а Навка в это время собирается на работу. Спортсменка по ночам искала площадку, чтоб реализовать проект «Руслан и Людмила». Поэтому собрать многочисленное семейство вместе не удается часто. Он считает времяпровождение с семьей самыми счастливыми моментами, но, к сожалению, короткими.