АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Мужские гаремы: Женщины с их помощью бросали вызов обществу и рожали здоровое потомство
EUR 69.07 USD 56.41
Курс валют на 24.01.2018

В Англии ветеринар пытался продать на Facebook чужую больную кошку за £50
В Англии женщина принесла свою кошку на осмотр к ветеринару. Спустя некоторое время она увидела, что её продают в соцсети Facebook за 50 фунтов стерлингов. После петиции в Сети домашнее животное вернули её законной владелице.

В Англии ветеринар пытался продать на Facebook чужую больную кошку за &#163;50

Англичанка поведала, что после обследования её кошки в ветеринарной клинике, ей сказали, что она очень больна. Лечение животного было очень дорогостоящим. Финансовое положение женщины не позволяло такие затраты, и поэтому она подписала от кошки отказ. Спустя некоторое время она в интернете увидела объявление касательно продажи её питомца. Автор поста писал, что от животного отказались хозяева. Он сообщил, что кошка полностью здорова, и ей ищут постоянных хозяев.

Женщина обратилась в клинику и попросила вернуть кошку, однако ей отказали. Тогда она написала ходатайство в соцсеть Facebook и ей вернули питомца. Сотрудники ветеринарной клиники принесли свои извинения хозяйке кошки за причиненные неудобства.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 03:00
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии пожарные вытащили из дивана женщину,
Самый “тупой” пес в мире стал звездой сетей
Google потратил на продвижение своих интересов
На МКС астронавты сделали снимок “облачного замка”
В Китае построят новую "Великую стену" из металла
Операторы связи России прошли тест на скорость
Просмотреть все новости