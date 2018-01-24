В Англии ветеринар пытался продать на Facebook чужую больную кошку за £50

Англичанка поведала, что после обследования её кошки в ветеринарной клинике, ей сказали, что она очень больна. Лечение животного было очень дорогостоящим. Финансовое положение женщины не позволяло такие затраты, и поэтому она подписала от кошки отказ. Спустя некоторое время она в интернете увидела объявление касательно продажи её питомца. Автор поста писал, что от животного отказались хозяева. Он сообщил, что кошка полностью здорова, и ей ищут постоянных хозяев.Женщина обратилась в клинику и попросила вернуть кошку, однако ей отказали. Тогда она написала ходатайство в соцсеть Facebook и ей вернули питомца. Сотрудники ветеринарной клиники принесли свои извинения хозяйке кошки за причиненные неудобства.