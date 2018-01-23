Сергей Шнуров матом попросил денег для фонда Хабенского

В данное время артист отдыхает на Бали. Поклонники, в свою очередь, задали певцу вопрос, почему он вместо того, чтобы потратить свои финансы на отдых, сам не перечислил деньги на помощь детям. Шнуров обнародовал в своём микроблоге Instagram видеообращение. Специально для этого Сергей подготовил матерный стих, который призывает перечислить деньги в Благотворительный Фонд Хабенского.Через некоторое время лидер группы «Ленинград» опять опубликовал видео, в котором он поблагодарил всех тех, кто перечислил деньги в данную организацию. Исполнитель песен заявил, что в Благотворительном Фонде действительно помогают нуждающимся детям, поэтому спонсорам не надо переживать за перечисленные средства.