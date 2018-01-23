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Сергей Шнуров матом попросил денег для фонда Хабенского
Сергей Шнуров с помощью матерных слов обратился к общественности. Лидер группы «Ленинград» попросил у фолловеров перечислить деньги в Благотворительный Фонд возглавляемый Константином Хабенским.

Сергей Шнуров матом попросил денег для фонда Хабенского

В данное время артист отдыхает на Бали. Поклонники, в свою очередь, задали певцу вопрос, почему он вместо того, чтобы потратить свои финансы на отдых, сам не перечислил деньги на помощь детям. Шнуров обнародовал в своём микроблоге Instagram видеообращение. Специально для этого Сергей подготовил матерный стих, который призывает перечислить деньги в Благотворительный Фонд Хабенского.

Через некоторое время лидер группы «Ленинград» опять опубликовал видео, в котором он поблагодарил всех тех, кто перечислил деньги в данную организацию. Исполнитель песен заявил, что в Благотворительном Фонде действительно помогают нуждающимся детям, поэтому спонсорам не надо переживать за перечисленные средства.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 20:45
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