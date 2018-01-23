В США комика чуть не убили стойкой для микрофона

В Сети была опубликована видеозапись с данным происшествием. Стоит отметить, что ролик был выложен в Интернет юзером социальной сети Facebook Тумики ЛаШа. Также к видео человек добавил, что Браун ничего не обидного не сказал нападавшему, но тот решил выйти на сцену и доказать свою правоту.Сначала мужчина бросился на комика с кулаками, но затем обратил внимание на стойку для микрофона и решил применить ее. Брауну к счастью повезло и он не получил никаких тяжких повреждений этим предметом. Тем не менее, обидчик позже взял стул и запустил его в артиста, но судя по видео, и этот маневр не стал для выступающего фатальным.Браун считает, что в таких заведениях следует больше внимания уделять безопасности людей, поскольку от рук дебошира пострадало еще четверо людей.