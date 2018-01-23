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Марина Джураева прокомментировала конфликт с Олей Жариковой
Новенькая участница "Дома-2" Марина Джураева прокомментировала свою схватку с Ольгой Жариковой, а также рассказала о причинах инцидента.

Как поведала Марина, Ольга изначально провоцировала её, когда стала просить не класть вещи на чужую кровать. При этом, по словам Джураевой, Жарикова призналась сама, что целенаправленно пыталась вывести её из себя. Потом Марине не понравилось, что коллега по телестройке постоянно меняет свои симпатии, в связи с чем между ними состоялся серьёзный разговор. Впрочем, Ольга не хотела просто беседовать и плюнула в лицо своей оппонентке.

Марина Джураева прокомментировала конфликт с Олей Жариковой

Ну что мне оставалось делать? Я дала ей подзатыльник и мы начали драться, потом мальчикам удалось остановить нас. После драки она сказала, что произошло это из-за Руслана Минакова, однако потом призналась, что у неё ко мне личная неприязнь, но по какой причине, она до сих пор не сказала", - написала Марина.

Джураева предположила, что с таким поведением и характером Жарикова никогда не сможет найти себе возлюбленного на периметре. Кроме того, Марина поинтересовалась у подписчиков, не считает ли кто-то из них так же.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 12:09
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