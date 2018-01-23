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Ольга Рапунцель уверена, что доказала беременность
Ольга Рапунцель, порадовавшая поклонников пикантной фотосессией с рисунком на беременном животе и в купальнике, считает, что доказывать зрителям своё положение больше нет смысла, поскольку всем должно быть уже и так ясно, что у них с Дмитрием Дмитренко действительно вскоре родится девочка.

Ольга также прилично возмутилась, прочитав комментарии людей, которые называют её живот накладным. Девушка совершенно не понимает, как после её последних снимков кто-то может продолжать сомневаться.

Ольга Рапунцель уверена, что доказала беременность

"А кто говорил, что у меня накладной живот, сочувствую вам искренне, сидят тут комментаторы, идеальные такие. Не дай бог, когда вы будете беременной, чтоб вас так оскорбляли и обижали, но не о вас сейчас", - гласит часть поста звезды "Дома-2".

Рапунцель также добавила, что Дмитренко обожает её любую - со всеми недостатками, и ей невероятно приятно осознавать данный факт. Кроме того, популярная участница телестройки не сомневается, что во всех проблемах, которые у них иногда возникают, виноваты оба.

Прежде появились слухи о неожиданном уходе Ольги и Дмитрия за ворота. К слову, официальной информации об этом пока никто из организаторов не предоставил.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 10:40
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