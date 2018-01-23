Ольга Рапунцель уверена, что доказала беременность

"А кто говорил, что у меня накладной живот, сочувствую вам искренне, сидят тут комментаторы, идеальные такие. Не дай бог, когда вы будете беременной, чтоб вас так оскорбляли и обижали, но не о вас сейчас", - гласит часть поста звезды "Дома-2".

Ольга также прилично возмутилась, прочитав комментарии людей, которые называют её живот накладным. Девушка совершенно не понимает, как после её последних снимков кто-то может продолжать сомневаться.Рапунцель также добавила, что Дмитренко обожает её любую - со всеми недостатками, и ей невероятно приятно осознавать данный факт. Кроме того, популярная участница телестройки не сомневается, что во всех проблемах, которые у них иногда возникают, виноваты оба.Прежде появились слухи о неожиданном уходе Ольги и Дмитрия за ворота. К слову, официальной информации об этом пока никто из организаторов не предоставил.