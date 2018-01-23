Ольга Рапунцель уверена, что доказала беременность
Ольга Рапунцель, порадовавшая поклонников пикантной фотосессией с рисунком на беременном животе и в купальнике, считает, что доказывать зрителям своё положение больше нет смысла, поскольку всем должно быть уже и так ясно, что у них с Дмитрием Дмитренко действительно вскоре родится девочка.
Ольга также прилично возмутилась, прочитав комментарии людей, которые называют её живот накладным. Девушка совершенно не понимает, как после её последних снимков кто-то может продолжать сомневаться.
Рапунцель также добавила, что Дмитренко обожает её любую - со всеми недостатками, и ей невероятно приятно осознавать данный факт. Кроме того, популярная участница телестройки не сомневается, что во всех проблемах, которые у них иногда возникают, виноваты оба.
Прежде появились слухи о неожиданном уходе Ольги и Дмитрия за ворота. К слову, официальной информации об этом пока никто из организаторов не предоставил.
Ольга также прилично возмутилась, прочитав комментарии людей, которые называют её живот накладным. Девушка совершенно не понимает, как после её последних снимков кто-то может продолжать сомневаться.
"А кто говорил, что у меня накладной живот, сочувствую вам искренне, сидят тут комментаторы, идеальные такие. Не дай бог, когда вы будете беременной, чтоб вас так оскорбляли и обижали, но не о вас сейчас", - гласит часть поста звезды "Дома-2".
Рапунцель также добавила, что Дмитренко обожает её любую - со всеми недостатками, и ей невероятно приятно осознавать данный факт. Кроме того, популярная участница телестройки не сомневается, что во всех проблемах, которые у них иногда возникают, виноваты оба.
Прежде появились слухи о неожиданном уходе Ольги и Дмитрия за ворота. К слову, официальной информации об этом пока никто из организаторов не предоставил.