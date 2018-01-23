Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил бюджетную комплектацию

В Великобритании на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в модификации Utility уже начали принимать предварительные заказы. Стоимость трёхдверной комплектации для местных автолюбителей предлагается по цене 32 795 фунтов стерлингов. Стоимость автомобиля с пятью дверями составит 34 095 фунтов стерлингов.Бюджетная модификация Toyota Land Cruiser Prado оснащена скромными металлическими дисками, а информационно-развлекательный центр заменяет аудиосистема с 6 динамиками и Bluetooth. В оснащение также входит круиз-контроль, кондиционер и рейлинги на крыше.В качестве силовой установки Toyota Land Cruiser Prado Utility выступает дизельный двигатель объёмом 2,8 литра мощностью 177 лошадиных сил.