Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado получил бюджетную комплектацию
Компания Toyota расширила список комплектаций внедорожника Land Cruiser Prado. Более доступная модификация под названием Utility лишилась мультимедийного комплекса и легкосплавных дисков, в результате стала стоить на 20% дешевле модели начального уровня.
В Великобритании на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в модификации Utility уже начали принимать предварительные заказы. Стоимость трёхдверной комплектации для местных автолюбителей предлагается по цене 32 795 фунтов стерлингов. Стоимость автомобиля с пятью дверями составит 34 095 фунтов стерлингов.
Бюджетная модификация Toyota Land Cruiser Prado оснащена скромными металлическими дисками, а информационно-развлекательный центр заменяет аудиосистема с 6 динамиками и Bluetooth. В оснащение также входит круиз-контроль, кондиционер и рейлинги на крыше.
В качестве силовой установки Toyota Land Cruiser Prado Utility выступает дизельный двигатель объёмом 2,8 литра мощностью 177 лошадиных сил.
В Великобритании на новый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в модификации Utility уже начали принимать предварительные заказы. Стоимость трёхдверной комплектации для местных автолюбителей предлагается по цене 32 795 фунтов стерлингов. Стоимость автомобиля с пятью дверями составит 34 095 фунтов стерлингов.
Бюджетная модификация Toyota Land Cruiser Prado оснащена скромными металлическими дисками, а информационно-развлекательный центр заменяет аудиосистема с 6 динамиками и Bluetooth. В оснащение также входит круиз-контроль, кондиционер и рейлинги на крыше.
В качестве силовой установки Toyota Land Cruiser Prado Utility выступает дизельный двигатель объёмом 2,8 литра мощностью 177 лошадиных сил.
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Добавил: Алина Сегодня, 09:53