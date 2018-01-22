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Ким Кардашьян с сестрами снялась в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein
Сестры Кардашьян совместно приняли участие в фотосессии для очень сексуальной кампании нижнего белья от Calvin Klein. При этом Ким Кардашьян старательно скрывала свои известно кривые ноги.

Ким Кардашьян с сестрами снялась в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein


37-летняя Ким Кардашьян предстала в белом бюстгальтере и трусиках со знаковым ярлыком, которые были значимы в 90-х годах. Примечательно, что двое из пяти сестер позируют, будучи беременными. Так, Хлое официально подтвердила свое положение, но не боится сниматься в откровенном белье, демонстрируя свой совершенно плоский живот. В отличие от нее, младшая из семейства Кардашьян - Кайли Дженнер не подтвердила свой статус будущей мамы, но животик старательно прикрывает.

Ким Кардашьян с сестрами снялась в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein

Ким Кардашьян с сестрами снялась в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein

Ким Кардашьян с сестрами снялась в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein


Весенне-летняя кампания представляет собой последнюю интерпретацию эволюции в глобальном признании бренда Calvin Klein, объявленного в мире #MYCALVINS»
dzen / Общество / ШоуБиз
Добавил: Мартынюк Вчера, 22:57
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