Ким Кардашьян с сестрами снялась в сексуальной рекламе нижнего белья от Calvin Klein

37-летняя Ким Кардашьян предстала в белом бюстгальтере и трусиках со знаковым ярлыком, которые были значимы в 90-х годах. Примечательно, что двое из пяти сестер позируют, будучи беременными. Так, Хлое официально подтвердила свое положение, но не боится сниматься в откровенном белье, демонстрируя свой совершенно плоский живот. В отличие от нее, младшая из семейства Кардашьян - Кайли Дженнер не подтвердила свой статус будущей мамы, но животик старательно прикрывает.Весенне-летняя кампания представляет собой последнюю интерпретацию эволюции в глобальном признании бренда Calvin Klein, объявленного в мире #MYCALVINS»