Мария Огоева уверена, что бывшие возлюбленные не нужны на "Доме-2"

"В последнее время на проекте появилась тенденция - приводить своих бывших вторых половинок. Лично я считаю, что разбитую чашу не склеишь. И такие участники просто занимают чужое место, лишая одиночек шансов построить свою любовь", - написала Мария.

По словам Марии, приводить бывших на телестройку просто бессмысленно, так как умершая любовь больше не воскреснет. Кроме того, реалити-шоу создано, чтобы строить любовь, а не реанимировать. Девушка уверена, что такая тенденция не может быть правильной, поскольку из-за неё страдают молодые люди, находящиеся в активном поиске и давно жаждущие найти свою судьбу.Огоева призналась, что подняла этот вопрос, вспомнив о своём печальном опыте. Не секрет, что смазливая брюнетка не понаслышке знает об одиночестве. Она уверена, возвращение бывших вторых половинок на проект мешает другим людям строить отношения, поэтому "Дом-2" должны населять исключительно новенькие участники, и они должны постоянно меняться.