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Герцог и герцогиня Йоркские объявили о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка
В официальном сообщении Букингемского дворца герцог и герцогиня Йоркские сделали заявление о помолвке внучки Елизаветы II принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком.
Герцог и герцогиня Йоркские объявили о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка


Принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II помолвлена со своим бойфрендом. Их свадьба состоится осенью текущего года. Об этом стало известно из официального сообщения Букингемского дворца.

В нем сказано, что ее королевское высочество и господин Бруксбэнк были помолвлены в Никарагуа в этом месяце и что свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзоре.

Принцессе Евгении 27 лет, и она младшая дочь принца Эндрю - среднего сына королевы, герцога Йоркского и Сары Фергюсон - его бывшей супруги, герцогини Йоркской.

Евгения познакомилась с Джеком Бруксбэнком, который сейчас является управляющим престижного лондонского ночного клуба «Mahiki», 7 лет назад на горнолыжном швейцарском курорте Вербье.

19 мая в уже упомянутой часовне Св. Георгия состоится венчание принца Гарри и Меган Маркл.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 07:15
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