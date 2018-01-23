Герцог и герцогиня Йоркские объявили о помолвке принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка

В официальном сообщении Букингемского дворца герцог и герцогиня Йоркские сделали заявление о помолвке внучки Елизаветы II принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком.Принцесса Евгения, внучка королевы Елизаветы II помолвлена со своим бойфрендом. Их свадьба состоится осенью текущего года. Об этом стало известно из официального сообщения Букингемского дворца.В нем сказано, что ее королевское высочество и господин Бруксбэнк были помолвлены в Никарагуа в этом месяце и что свадьба состоится в часовне Святого Георгия в Виндзоре.Принцессе Евгении 27 лет, и она младшая дочь принца Эндрю - среднего сына королевы, герцога Йоркского и Сары Фергюсон - его бывшей супруги, герцогини Йоркской.Евгения познакомилась с Джеком Бруксбэнком, который сейчас является управляющим престижного лондонского ночного клуба «Mahiki», 7 лет назад на горнолыжном швейцарском курорте Вербье.19 мая в уже упомянутой часовне Св. Георгия состоится венчание принца Гарри и Меган Маркл.