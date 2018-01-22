Социализм в действии: Половина украинских семей живет на субсидии от государства

Учитывая снижение уровня жизни из-за проведения реформирования экономики и управления государством, войны на востоке - правительство уже 2-й год погашает половину затрат на ЖКХ. Так, например, получая платежки, граждане Украины видят, какую сумму они должны были бы заплатить без субсидии - и какие реальные платежи у них остались после ее получения. Причем, подав один раз справку о доходах семьи - все проверки в дальнейшем выполняют сами чиновники, потому не надо ежегодно перепроверять и нести дополнительные документы.По правительственным данным, экономия семьи по ЖКХ составляет от 40 до 60%. Такую помощь получили 8 млн семей, что составило более 55 млрд гривен ($1,91 млрд). Из них остались невостребованными еще 7 млрд гривен ($240 млн) по результатам прошедшего года. Этот шаг был необходим правительству чтобы уменьшить маржу олигархов, которые "присосались" к газовой трубе еще в 2009-2013 годах.