В новогодние каникулы россияне предпочли рестораны домашней еде

Наметилась ли новая тенденция в использовании денежных средств, идущих на питание, на весь 2018 год или это ситуативный синдром «выйти в люди»? Ближайшее время и работа специалистов покажут.Но пока факт остается фактом: люди предпочли не набирать товара в продовольственных супермаркетах, а чаще посещать заведения ощепита. О чем и свидетельствует 20-ти процентное превышение количества чеков в ресторанах и кафе над числом покупок в магазинах. Это – данные экспертной «Платформы ОФД» (ОФД – оператор фискальных данных – организация, в задачу которой входит сбор, хранение и передача данных от контрольно-кассовой техники в Федеральную Налоговую Службу).Такие результаты могут объясняться тем, что на праздники увеличивается внутренний туризм, и тем, что стирается разница в цене между домашними и ресторанными блюдами.