В новогодние каникулы россияне предпочли рестораны домашней еде
За время Новогодне-Рождественских праздников россияне меньше проводили времени на кухне за готовкой блюд по сравнению с той частью суток, которую проводили в ресторанах, пиццериях…
Наметилась ли новая тенденция в использовании денежных средств, идущих на питание, на весь 2018 год или это ситуативный синдром «выйти в люди»? Ближайшее время и работа специалистов покажут.
Но пока факт остается фактом: люди предпочли не набирать товара в продовольственных супермаркетах, а чаще посещать заведения ощепита. О чем и свидетельствует 20-ти процентное превышение количества чеков в ресторанах и кафе над числом покупок в магазинах. Это – данные экспертной «Платформы ОФД» (ОФД – оператор фискальных данных – организация, в задачу которой входит сбор, хранение и передача данных от контрольно-кассовой техники в Федеральную Налоговую Службу).
Такие результаты могут объясняться тем, что на праздники увеличивается внутренний туризм, и тем, что стирается разница в цене между домашними и ресторанными блюдами.
Наметилась ли новая тенденция в использовании денежных средств, идущих на питание, на весь 2018 год или это ситуативный синдром «выйти в люди»? Ближайшее время и работа специалистов покажут.
Но пока факт остается фактом: люди предпочли не набирать товара в продовольственных супермаркетах, а чаще посещать заведения ощепита. О чем и свидетельствует 20-ти процентное превышение количества чеков в ресторанах и кафе над числом покупок в магазинах. Это – данные экспертной «Платформы ОФД» (ОФД – оператор фискальных данных – организация, в задачу которой входит сбор, хранение и передача данных от контрольно-кассовой техники в Федеральную Налоговую Службу).
Такие результаты могут объясняться тем, что на праздники увеличивается внутренний туризм, и тем, что стирается разница в цене между домашними и ресторанными блюдами.
Общество
Добавил: George21 Вчера, 22:03