Универсал Lada Kalina российские специалисты превратили в беспилотник

В России на базе универсала Lada Kalina специалисты НАМИ разработали экспериментальный автомобиль. Фотография новинки и её технические характеристики выложили в Instagram.Беспилотная модель Lada Kalina без водителя может активировать электромотор, передвигаться со скоростью 50 км/час, следовать за ведущим автомобилем, поворачивать, а также распознавать дорожную разметку, препятствия и знаки. Благодаря беспилотной системе автомобиль отслеживает маршрут движения по карте и подаёт световые и звуковые сигналы.В движение беспилотник приводится при помощи электромотора с максимальной мощностью в 72,4 кВт. Запас хода у беспилотного универсала составляет 50 километров, а его максимальная скорость ограничена 12 км/час.