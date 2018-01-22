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Универсал Lada Kalina российские специалисты превратили в беспилотник
Универсал Lada Kalina российские разработчики превратили в беспилотник. На базе Lada Kalina была создана экспериментальная версия беспилотного автомобиля.

Универсал Lada Kalina российские специалисты превратили в беспилотник


В России на базе универсала Lada Kalina специалисты НАМИ разработали экспериментальный автомобиль. Фотография новинки и её технические характеристики выложили в Instagram.

Беспилотная модель Lada Kalina без водителя может активировать электромотор, передвигаться со скоростью 50 км/час, следовать за ведущим автомобилем, поворачивать, а также распознавать дорожную разметку, препятствия и знаки. Благодаря беспилотной системе автомобиль отслеживает маршрут движения по карте и подаёт световые и звуковые сигналы.

В движение беспилотник приводится при помощи электромотора с максимальной мощностью в 72,4 кВт. Запас хода у беспилотного универсала составляет 50 километров, а его максимальная скорость ограничена 12 км/час.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 17:00
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