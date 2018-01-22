Повзрослевшая дочь Брежневой оказалась красивее матери

В воскресенье Вера Брежнева в рамках Instagram обнародовала публикацию, которая была сделана в Калифорнии. На данном снимке артистка запечатлена вместе со своей шестнадцатилетней дочерью Соней. Многочисленные подписчики заметили, что исполнительница песен имеет просто замечательный внешний вид. По словам фолловеров, они не сразу поняли, кто запечатлён на фото рядом с певицей – подруга, сестра или дочка.Некоторые поклонники заявили, что Соня даже красивее мамы. Пост известной отечественной исполнительницы песен в течение четырнадцати часов сумел собрать около 200 тысяч отметок «Мне нравится» и более тысячи лестных комментариев.