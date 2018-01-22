Элина Мазур рассказала о фальшивой беременности Виталины Цымбалюк-Романовской

Эллина, работавшая у Цымбалюк-Романовской ассистенткой и одновременно являясь в то время ее подругой, решила раскрыть некоторые секреты. После расставания со знаменитым мужем Виталина пришла к Элине за помощью. Подруги вместе запланировали очернить Джигарханяна, а Цымбалюк выставить как скромную и честную жертву.Начало было хорошим, но потом Виталина не всегда могла держать под контролем эмоции. Было решено сделать ее «беременной». Но и тут она не всегда гладко играла, поэтому женщину «положили на сохранение» в Грузию. Цымбалюк-Романовская тайно вернулась в Россию и пустила слух о скором аборте.Мазур откровенничает: Виталина не раз прямо высказывалась, что ждет смерти своего мужа. Элина Мазур заявила, что отныне не желает иметь ничего общего с бывшей подругой и принесла Армену Джигарханяну публичные извинения.Виталина же недавно направила апелляцию, надеясь отменить решение суда о разводе.