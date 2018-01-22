Роберт Дауни младший подарил всей съемочной группе именные стулья
Известный актер Роберт Дауни младший, который в киновселенной Marvel исполняет роль Тони Старка и Железного человека, решил отблагодарить всех членов съемочной группы фильма «Мстители 3: Война бесконечности» за отличную работу. Таким образом, актер предоставил всем участникам именные стулья, которые часто можно увидеть у главных исполнителей и режиссеров.
Так у каждого, кто работал над созданием будущего фильма, появился специальный стул. На задней части спинки изображена табличка с символом Мстителей. Спереди можно увидеть имя каждого хозяина именного стула. Также есть специальная металлическая табличка на подлокотнике, на которой написаны слова благодарности «из самого сердца реактора» Тони Старка.
Такой подарок всем пришелся по душе. Многие начали выкладывать в социальные сети фотографии с именным стулом от Роберта Дауни младшего. При этом снимки сопровождались словами благодарности.
Так у каждого, кто работал над созданием будущего фильма, появился специальный стул. На задней части спинки изображена табличка с символом Мстителей. Спереди можно увидеть имя каждого хозяина именного стула. Также есть специальная металлическая табличка на подлокотнике, на которой написаны слова благодарности «из самого сердца реактора» Тони Старка.
Такой подарок всем пришелся по душе. Многие начали выкладывать в социальные сети фотографии с именным стулом от Роберта Дауни младшего. При этом снимки сопровождались словами благодарности.
Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:45