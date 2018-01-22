Роберт Дауни младший подарил всей съемочной группе именные стулья

Так у каждого, кто работал над созданием будущего фильма, появился специальный стул. На задней части спинки изображена табличка с символом Мстителей. Спереди можно увидеть имя каждого хозяина именного стула. Также есть специальная металлическая табличка на подлокотнике, на которой написаны слова благодарности «из самого сердца реактора» Тони Старка.Такой подарок всем пришелся по душе. Многие начали выкладывать в социальные сети фотографии с именным стулом от Роберта Дауни младшего. При этом снимки сопровождались словами благодарности.