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Nvidia призывает ограничить продажи своих видеокарт майнерам
Представители компании Nvidia решили призвать к ограничению продажи своих видеокарт, и потому указали магазинам, которые реализуют продукцию предприятия, не предоставлять майнерам графические ускорители.

Nvidia призывает ограничить продажи своих видеокарт майнерам


Так по этому поводу высказался немецкий представитель Nvidia Борис Бёльс. Он указал на тот факт, что все видеокарты изначально предоставляются в качестве игровых комплектующих для любителей компьютерных игр.

Тем не менее, Бёльс также сказал, что в торговлю компания Nvidia вмешиваться не будет, поскольку эти заявления имеют характер рекомендаций.
Исходя из этого, можно сказать, что все магазины с продукцией предприятия будут сами решать, продавать им видеокарты майнерам или нет.

Интересно, что сейчас в некоторых европейских розничных сетях уже введены ограничения на продажу видеокарт. Например, одному человеку не отпускают более двух экземпляров графических ускорителей одной модели.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00
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