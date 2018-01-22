Nvidia призывает ограничить продажи своих видеокарт майнерам

Так по этому поводу высказался немецкий представитель Nvidia Борис Бёльс. Он указал на тот факт, что все видеокарты изначально предоставляются в качестве игровых комплектующих для любителей компьютерных игр.Тем не менее, Бёльс также сказал, что в торговлю компания Nvidia вмешиваться не будет, поскольку эти заявления имеют характер рекомендаций.Исходя из этого, можно сказать, что все магазины с продукцией предприятия будут сами решать, продавать им видеокарты майнерам или нет.Интересно, что сейчас в некоторых европейских розничных сетях уже введены ограничения на продажу видеокарт. Например, одному человеку не отпускают более двух экземпляров графических ускорителей одной модели.