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Дана Борисова поплакалась на плече Андрея Малахова
Поклонники очень переживают касательно психологического состояния популярной российской ведущей Даны Борисовой. На днях теледива рассказала, что преодолеть депрессию ей помогает коллега и друг - шоумен Андрей Малахов.

Дана Борисова поплакалась на плече Андрея Малахова

Борисова фанатам призналась, что в данное время очень переживает, и из-за этого у неё происходят нервные срывы. Телеведущая поведала, что она до сих пор ещё ходит по судам, чтобы экс-супруг позволил ей проводить больше времени с их совместной дочкой.

Также Дана после реабилитации вынуждена искать новую работу для того, чтобы содержать свою квартиру. Недавно теледива рассказала, что обо всех своих неприятностях может рассказать Малахову, который постоянно её поддерживает. По словам фолловеров, девушке нужна медицинская помощь, так как они подозревают, что у неё клиническая депрессия.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:28
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