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Ник Вуйчич показал новорожденных дочерей
Впервые за долгое время Ник Вуйчич представил на публику своих детей

Известный австралийский литератор и мотивационный оратор Ник Вуйчич, который в силу редкого генетического заболевания родился без конечностей, в конце декабря снова стал отцом. У Ника и его жены Канаэ Мияхары родились двойняшки. Ник опубликовал в соцсетях фото, на котором позирует с новорожденными дочерьми.

Ник Вуйчич показал новорожденных дочерей


По фото видно, как счастлив молодой отец. Ранее он лично сообщил о рождении девочек, уточнив, что Элли и Оливия родились в день рождения их мамы, его супруги Канаэ.

Ник Вуйчич познакомился с Канаэ Мияхара на одном из своих выступлений. 12 февраля 2012 года они поженились, 13 февраля 2013 года у них родился первый сын - Киёси Джеймс Вуйчич, а 7 августа 2015 года - второй, Деян Леви. Оба мальчика абсолютно здоровы.

Ник Вуйчич показал новорожденных дочерей
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Анастасия Каминская Вчера, 20:30
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