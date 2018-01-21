Ник Вуйчич показал новорожденных дочерей

Известный австралийский литератор и мотивационный оратор Ник Вуйчич, который в силу редкого генетического заболевания родился без конечностей, в конце декабря снова стал отцом. У Ника и его жены Канаэ Мияхары родились двойняшки. Ник опубликовал в соцсетях фото, на котором позирует с новорожденными дочерьми.По фото видно, как счастлив молодой отец. Ранее он лично сообщил о рождении девочек, уточнив, что Элли и Оливия родились в день рождения их мамы, его супруги Канаэ.Ник Вуйчич познакомился с Канаэ Мияхара на одном из своих выступлений. 12 февраля 2012 года они поженились, 13 февраля 2013 года у них родился первый сын - Киёси Джеймс Вуйчич, а 7 августа 2015 года - второй, Деян Леви. Оба мальчика абсолютно здоровы.