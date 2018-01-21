Нюша поздравила фанатов с Международным днем объятий

Сегодня – День объятий, который отмечается по всему миру. Популярная российская поп-певица Нюша не осталась в стороне от празднования такого прекрасного и доброго празднества.На странице своего профиля в соцсети Instagram Нюша разместила обращение ко всем своим фанатам. Исполнительница искренне и нежно поздравила поклонников своего творчества.Фото певица снабдила романтическим фотоснимком, на котором она вместе со своим любимым отдыхает на берегу моря. Избранник вокалистки работает в солидной компании. Влюбленные нежно смотрят друг другу в глаза. Такой же нежности и любви Нюша пожелала и всей огромной армии своих поклонников.Публикация звезды мгновенно набрала огромное количество лайков, комментариев и перепостов. Фанаты певицы засыпали ее пожеланиями, поздравляли друг друга, а также советовали избраннику певицы любить ее и беречь.