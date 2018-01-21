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Нюша поздравила фанатов с Международным днем объятий
Нюша поздравила своих фанатов с Международным днем объятий.

Сегодня – День объятий, который отмечается по всему миру. Популярная российская поп-певица Нюша не осталась в стороне от празднования такого прекрасного и доброго празднества.

На странице своего профиля в соцсети Instagram Нюша разместила обращение ко всем своим фанатам. Исполнительница искренне и нежно поздравила поклонников своего творчества.

Фото певица снабдила романтическим фотоснимком, на котором она вместе со своим любимым отдыхает на берегу моря. Избранник вокалистки работает в солидной компании. Влюбленные нежно смотрят друг другу в глаза. Такой же нежности и любви Нюша пожелала и всей огромной армии своих поклонников.
Нюша поздравила фанатов с Международным днем объятий

Публикация звезды мгновенно набрала огромное количество лайков, комментариев и перепостов. Фанаты певицы засыпали ее пожеланиями, поздравляли друг друга, а также советовали избраннику певицы любить ее и беречь.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: tidings Вчера, 21:05
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