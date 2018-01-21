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ЗИЛ восстановит легендарный микроавтобус «Юность»
ЗИЛ планирует восстановить легендарный микроавтобус «Юность». Таким образом, одна из популярных машин советского автопрома получит вторую жизнь.

ЗИЛ восстановит легендарный микроавтобус «Юность»


В компании «Механосборочный цех No6 АМОЗИЛ» планирует восстановить советский микроавтобус представительского класса ЗИЛ-118 «Юность». Стоит отметить, что производственные мощности «Механосборочного цеха No6 АМОЗИЛ» находятся на территории завода имени Лихачёва в Москве.

Как и большинство других машин представительского класса, микроавтобус ЗИЛ-118 в советские времена собирали в цехах штучной сборки в период с 1961 по 1970 годы. Микроавтобус «Юность» является многофункциональным и многоместным транспортом.

Один из микроавтобусов «Юность» сохранился до настоящего времени, он хранился на авиазаводе имени Бериева в Таганроге. Весной 2017 года микроавтобус передали специалистам на реставрацию, скоро восстановительные работы будут завершены.

В качестве силовой установки микроавтобуса выступает бензиновый агрегат производительностью 150 лошадиных сил. Данная модель отличается большим люком и панорамными окнами на крыше.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 19:50
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