Молодая модель выставила на аукцион свою девственность

Юная модель Николь выставила свою девственность за $1,3 миллиона на онлайн-аукционе Elite Models. Девушка хочет потратить деньги на учебу в Кембридже, а также приобрести жилье маме и папе.Николь скрывает свою фамилию, так как не хочет, чтобы ее родные узнали об ее поступке. Вообще покупатель девственности девушки уже есть и готов оплатить такую не обычную покупку. Однако она не спешит соглашаться. Сейчас цена уже превысила $1,3 миллиона, но Николь надеется получить четыре миллиона.«Я хотела получить отличное образование, поэтому начала искать способы подзаработать. Один раз я наткнулась на объявления, где девочки продавали себя за 3,1 миллиона фунтов стерлингов. Я решила поступить так же, как они», — поделилась модель. Также она рассказала, что предоставит покупателю аукциона справку от врача, что она действительно является девственной.