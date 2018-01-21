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Австралиец намерен отстоять в суде право заниматься сексом с собакой
Апелляционное заявление в суд подал австралиец, чтобы отстоять свое право заниматься сексом со своей собакой. В прошлом году мужчину оштрафовали за близость с четвероногим другом.

Австралиец намерен отстоять в суде право заниматься сексом с собакой


Вначале подсудимого обвинили в зоофилии, однако позднее дело было переквалифицировано в ненадлежащий уход за животным. Как было отмечено, подсудимый фиксировал свои утехи, большинство из которых были оральными, на фото и видеокамеру. По результатам судебного заседания, австралийцу запретили заводить собак на протяжении двух лет, а также наложили штраф.

Однако с таким решением суда осужденный не согласен. Он утверждает, что животному не наносил вреда. Окончательное решение по этому делу судья примет в январе этого года.
Общество
Добавил: Ирина Берсенева Вчера, 14:20
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