Австралиец намерен отстоять в суде право заниматься сексом с собакой

Вначале подсудимого обвинили в зоофилии, однако позднее дело было переквалифицировано в ненадлежащий уход за животным. Как было отмечено, подсудимый фиксировал свои утехи, большинство из которых были оральными, на фото и видеокамеру. По результатам судебного заседания, австралийцу запретили заводить собак на протяжении двух лет, а также наложили штраф.Однако с таким решением суда осужденный не согласен. Он утверждает, что животному не наносил вреда. Окончательное решение по этому делу судья примет в январе этого года.