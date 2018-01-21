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Эд Ширан объявил о своей помолвке
26-летний британский певец и музыкант объявил, что помолвился с Черри Сиборн.
Эд Ширан объявил о своей помолвке


О счастливом событии в своей жизни популярный британец сообщил в Instagram. Он и его давняя подруга Черри Сиборн знакомы друг с другом еще со школьной скамьи. В 2015 году молодые люди стали встречаться, а перед Новым годом стали женихом и невестой.

В своем аккаунте музыкант выложил совместное фото и подписал, что «...мы счастливы и любим друг друга».
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 10:00
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