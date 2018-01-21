Эд Ширан объявил о своей помолвке

О счастливом событии в своей жизни популярный британец сообщил в Instagram. Он и его давняя подруга Черри Сиборн знакомы друг с другом еще со школьной скамьи. В 2015 году молодые люди стали встречаться, а перед Новым годом стали женихом и невестой.В своем аккаунте музыкант выложил совместное фото и подписал, что «...мы счастливы и любим друг друга».