Эд Ширан объявил о своей помолвке
26-летний британский певец и музыкант объявил, что помолвился с Черри Сиборн.
О счастливом событии в своей жизни популярный британец сообщил в Instagram. Он и его давняя подруга Черри Сиборн знакомы друг с другом еще со школьной скамьи. В 2015 году молодые люди стали встречаться, а перед Новым годом стали женихом и невестой.
В своем аккаунте музыкант выложил совместное фото и подписал, что «...мы счастливы и любим друг друга».
О счастливом событии в своей жизни популярный британец сообщил в Instagram. Он и его давняя подруга Черри Сиборн знакомы друг с другом еще со школьной скамьи. В 2015 году молодые люди стали встречаться, а перед Новым годом стали женихом и невестой.
В своем аккаунте музыкант выложил совместное фото и подписал, что «...мы счастливы и любим друг друга».