В США обвинили в домогательствах борющегося с ними конгрессмена

Конгрессмен от штата Пенсильвания, которому сейчас 62 года, ранее часто поддерживал меры по защите женщин от сексуального насилия. Теперь же из опубликованной статье газеты The New York Times стало известно, что он в свое время проявлял "навязчивый интерес" к своей бывшей помощнице.Имя помощницы по понятным соображениям не раскрывается, известно лишь то, что она была намного младше конгрессмена. После того как она подала на него жалобу и уволилась с работы, он уговорил ее сохранять молчание о произошедшем и заключил с ней конфиденциальное соглашение. Известно, что за это бывшая помощница также получила некоторую сумму денег как компенсацию за молчание. Скорее всего, речь идет о тысячах долларов налогоплательщиков.