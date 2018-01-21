Правительство одобрило проект по регулированию работы коллекторов
Проект призван более предметно урегулировать работу коллекторов путем внесения поправок в Кодекс об административных правонарушениях.
В проекте, в частности, предложено проводить административные расследования, если коллекторы будут нарушать законные интересы и конституционные права граждан Российской Федерации в процессе рассмотрения коллекторскими фирмами фактов просроченной задолженности. Без административного расследования материалы по задолженностям нельзя будет сразу передавать в суд.
Эта норма, уверены в правительстве, даст возможность разбираться в том или ином административном деле намного тщательней.
Кроме того, законопроект поставит барьер количеству отмен или прекращений дел по административным правонарушениям с целью обеспечить принцип неотвратимости административного наказания за подобные правонарушения со стороны любого: будь-то истец или ответчик.
В проекте, в частности, предложено проводить административные расследования, если коллекторы будут нарушать законные интересы и конституционные права граждан Российской Федерации в процессе рассмотрения коллекторскими фирмами фактов просроченной задолженности. Без административного расследования материалы по задолженностям нельзя будет сразу передавать в суд.
Эта норма, уверены в правительстве, даст возможность разбираться в том или ином административном деле намного тщательней.
Кроме того, законопроект поставит барьер количеству отмен или прекращений дел по административным правонарушениям с целью обеспечить принцип неотвратимости административного наказания за подобные правонарушения со стороны любого: будь-то истец или ответчик.
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Добавил: George21 Сегодня, 09:10