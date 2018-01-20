NASA опубликовало невероятный снимок окутанного мглой Северного полюса Юпитера

В прошлом году Национальное агентство начало публиковать красочные снимки самой большой и абсурдно красивой планеты нашей Солнечной системы Юпитер. Последний фотоснимок Северного полюса газового гиганта был сделан при помощи запатентованной цифровой камерой JunoCam, встроенной в космический зонд Juno.Это изображение уже само по себе впечатляет, но цифровой художник NASA Сиан Доран обработал фотографии с помощью Photoshop, добавив красочности настолько небывалой, которую когда-либо видели человеческие глаза достаточно близко к Юпитеру.На снимке изображена часть Юпитера, если смотреть сверху на северный полюс, с вихревой синей вершиной мира, которая видна посередине, и все ее различные кольца отображаются дальше по всей поверхности. Только половина планеты видна, по той очевидной причине, что только половина ее может когда-либо быть залита солнечным светом в любой момент времени, придавая Юпитеру замечательное, эфирное чувство, поскольку половина газового гиганта окутана черной темнотой.