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NASA опубликовало невероятный снимок окутанного мглой Северного полюса Юпитера
NASA опубликовало невероятный снимок Северного полюса Юпитера, сделанный зондом Juno. Художник агентства Сиан Доран обработал фотоснимок в Photoshop, вследствие чего изображение приобрело небывалую четкость и красочность.

NASA опубликовало невероятный снимок окутанного мглой Северного полюса Юпитера


В прошлом году Национальное агентство начало публиковать красочные снимки самой большой и абсурдно красивой планеты нашей Солнечной системы Юпитер. Последний фотоснимок Северного полюса газового гиганта был сделан при помощи запатентованной цифровой камерой JunoCam, встроенной в космический зонд Juno.

Это изображение уже само по себе впечатляет, но цифровой художник NASA Сиан Доран обработал фотографии с помощью Photoshop, добавив красочности настолько небывалой, которую когда-либо видели человеческие глаза достаточно близко к Юпитеру.

На снимке изображена часть Юпитера, если смотреть сверху на северный полюс, с вихревой синей вершиной мира, которая видна посередине, и все ее различные кольца отображаются дальше по всей поверхности. Только половина планеты видна, по той очевидной причине, что только половина ее может когда-либо быть залита солнечным светом в любой момент времени, придавая Юпитеру замечательное, эфирное чувство, поскольку половина газового гиганта окутана черной темнотой.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:29
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