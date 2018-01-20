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Елена Темникова на Мальдивских островах подружилась с акулой
Известная исполнительница песен Елена Темникова выставила видеоролик с Мальдивских островов, на котором запечатлено как возле берега плавала акула. Фанаты в шутку назвали артистку подругой данного существа.

Елена Темникова на Мальдивских островах подружилась с акулой

Темникова поведала, чтобы сделать такую сьёмку, она не пожалела свой iPhone Х. Акула даже не нападала на певицу, а старалась уплыть подальше. Но фанатов насторожил факт присутствия возле берега на известном курорте данной опасной рыбины.

Подписчики отметили, что сейчас точно не поедут на Мальдивские острова. Некоторые фолловеры восхитились красивыми кадрами, и за них поблагодарили Елену. Многих фанатов интересовал вопрос, работает ли смартфон после купания. Певица отметила, что он водонепроницаемый, но она немножко сомневается, так как морская соль могла всё же повлиять на работу iPhone Х.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:15
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