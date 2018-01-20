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Алексей Ягудин рассказал о соперничестве с Евгением Плющенко
Алексей Ягудин был приглашён в студию программы "Секрет на миллион", ведущей которой является Лера Кудрявцева. Фигурист неожиданно высказался касательно своего вечного соперника Евгения Плющенко.

Алексей Ягудин рассказал о соперничестве с Евгением Плющенко

Алексей Ягудин на телешоу "Секрет на миллион" рассказал о соперничестве с Евгением Плющенко. Фигуристы на протяжении длительного времени делили один лед и тренера по фигурному катанию - Алексея Мишина. Только через семь лет Ягудин ушел к тренеру Татьяне Тарасовой.

Сам спортсмен объяснил, что фигурное катание это спорт. По словам Алексея, когда проигрывал Плющенко – он доволен, когда он проигрывал – Евгений доволен. Невзирая на то, что оба фигуриста давно завершили карьеру, точек для пересечения у спортсменов так и не оказалось. На заданный вопрос, у кого из них больше наград с Чемпионатов мира, Ягудин ответил, что у него на одну медаль больше.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 18:40
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