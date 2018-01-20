Алексей Ягудин рассказал о соперничестве с Евгением Плющенко

Алексей Ягудин на телешоу "Секрет на миллион" рассказал о соперничестве с Евгением Плющенко. Фигуристы на протяжении длительного времени делили один лед и тренера по фигурному катанию - Алексея Мишина. Только через семь лет Ягудин ушел к тренеру Татьяне Тарасовой.Сам спортсмен объяснил, что фигурное катание это спорт. По словам Алексея, когда проигрывал Плющенко – он доволен, когда он проигрывал – Евгений доволен. Невзирая на то, что оба фигуриста давно завершили карьеру, точек для пересечения у спортсменов так и не оказалось. На заданный вопрос, у кого из них больше наград с Чемпионатов мира, Ягудин ответил, что у него на одну медаль больше.