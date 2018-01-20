Ляйсан Утяшева произвела фурор публикацией в белом купальнике

Звёздная пара не только не скрывает место своего отдыха, но и активно делятся различными свежими снимками. Недавняя публикация Ляйсан, на которой она запечатлена в купальнике белого цвета, вызвала восхищение у ее фанатов. Утяшева под фото написала, что их каникулы – всегда большое приключение.Теледива сказала, что они провели неделю без интернета и это были невероятные ощущение. Фолловеры засыпали теледиву восторженными комментариями. Поклонники подчеркнули, что у ведущей роскошный внешний вид. Публикация знаменитости в течение суток сумела собрать около 135 тысяч отметок «Мне нравится» и более 430 комментариев.