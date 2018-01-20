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В Тюмени интернет-магазин продавал жителям опасный препарат для похудения DNP
Роспотребнадзор выяснил, что в Тюмени интернет-магазин продавал жителям опасный препарат для похудения DNP. Он имеет в составе вещества, приводящие человека к летальному исходу.

Данное средство не было зарегистрировано, а также имело большое количество динитрофенола, являющегося сильным токсином. Его нельзя принимать людям, так как вещество используется в красителях для тканей и дерева. В настоящее время сайт заблокирован, и владельцы будут привлечены к ответственности за свои действия.

В Тюмени интернет-магазин продавал жителям опасный препарат для похудения DNP


Эксперты предупреждают людей не покупать неизвестные препараты в таких местах, а также внимательно изучить состав. Многие рекламируемые средства имеют побочные эффекты, которые потом вместо желаемого результата отражаются на здоровье человека.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 19:20
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