В Тюмени интернет-магазин продавал жителям опасный препарат для похудения DNP

Данное средство не было зарегистрировано, а также имело большое количество динитрофенола, являющегося сильным токсином. Его нельзя принимать людям, так как вещество используется в красителях для тканей и дерева. В настоящее время сайт заблокирован, и владельцы будут привлечены к ответственности за свои действия.Эксперты предупреждают людей не покупать неизвестные препараты в таких местах, а также внимательно изучить состав. Многие рекламируемые средства имеют побочные эффекты, которые потом вместо желаемого результата отражаются на здоровье человека.