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В «новой Москве» неизвестный на машине похитил ребенка
В Москве в Кленовском Новомосковского административного округа неизвестный мужчина на иномарке похитил несовершеннолетнюю девочку.
В «новой Москве» неизвестный на машине похитил ребенка


В «новой Москве» - ЧП. Водитель автомобиля Nissan силой усадил ребенка в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Как отмечают правоохранители, номерные знаки автомобиля-похитителя закреплены за другой иномаркой – BMW.

Сейчас в столице объявлен план «Перехват».
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 02:00
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