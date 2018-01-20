В «новой Москве» неизвестный на машине похитил ребенка
В Москве в Кленовском Новомосковского административного округа неизвестный мужчина на иномарке похитил несовершеннолетнюю девочку.
В «новой Москве» - ЧП. Водитель автомобиля Nissan силой усадил ребенка в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Как отмечают правоохранители, номерные знаки автомобиля-похитителя закреплены за другой иномаркой – BMW.
Сейчас в столице объявлен план «Перехват».
В «новой Москве» - ЧП. Водитель автомобиля Nissan силой усадил ребенка в свою машину и уехал в неизвестном направлении. Как отмечают правоохранители, номерные знаки автомобиля-похитителя закреплены за другой иномаркой – BMW.
Сейчас в столице объявлен план «Перехват».
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 02:00