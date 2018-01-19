Экс-сотрудник британского правительства Ник Поуп раскрыл подробности экспериментов над пришельцами

Угроза вторжения гуманоидов не является фантастикой, так как проблема остается актуальной до сего времени. Сейчас мужчина во время своих туров рассказывает людям об НЛО и своих исследованиях, так как проекты были закрыты властями в 2006 г. С тех пор разглашение сведений не каралось законом, но только сейчас чиновник признался, что были сделаны анализы кожи 3-х гуманоидов.Тогда уфологи тоже принимали участие в экспериментах, и нашли доказательства родственных связей между внеземными существами и некоторыми видами животных. Также власти страны и американцы имеют образцы НЛО, которые они желают использовать для финансовой выгоды. Потому человечество должно заняться поисками пришельцев, посылающих свои зонды к земной орбите.