АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Монстры Колизея: Носорог внешне напоминает безжалостного убийцу, но в реальности является добродушным флегматиком
EUR 69.40 USD 56.59
Курс валют на 20.01.2018

Экс-сотрудник британского правительства Ник Поуп раскрыл подробности экспериментов над пришельцами
Экс-сотрудник британского правительства Ник Поуп раскрыл подробности экспериментов над пришельцами. Он на протяжении 21 года занимался расследованием инцидентов, связанных с внеземными существами.

Угроза вторжения гуманоидов не является фантастикой, так как проблема остается актуальной до сего времени. Сейчас мужчина во время своих туров рассказывает людям об НЛО и своих исследованиях, так как проекты были закрыты властями в 2006 г. С тех пор разглашение сведений не каралось законом, но только сейчас чиновник признался, что были сделаны анализы кожи 3-х гуманоидов.

Экс-сотрудник британского правительства Ник Поуп раскрыл подробности экспериментов над пришельцами


Тогда уфологи тоже принимали участие в экспериментах, и нашли доказательства родственных связей между внеземными существами и некоторыми видами животных. Также власти страны и американцы имеют образцы НЛО, которые они желают использовать для финансовой выгоды. Потому человечество должно заняться поисками пришельцев, посылающих свои зонды к земной орбите.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:35
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Самым молодым покупателем Tesla Model 3 стал
В Ингушетии женщина дважды стала женой без
Транспортные средства стали попадать реже на
Поисками НЛО лучше заниматься вечером или после
Ученые разработали новый тест, выявляющий
Екатерина Семенова подтвердила факт своего развода
Просмотреть все новости