Девушки настойчиво предлагают секс насильнику Дианы Шурыгиной

Сергей после истории с Шурыгиной, которую обсуждали на федеральных телевизионных каналах, представить себе не мог, что станет настолько знаменитым. После досрочного освобождения парень получил поддержку от многих людей. Общественность верит в его невиновность, так как знают о развратном поведении Дианы Шурыгиной.Стоит отметить, что вместе с популярностью к молодому человеку пришли и поклонницы, которые приняли решение приобщиться к популярности Сергея, предлагая ему сексуальные услуги. Ходят слухи, что когда Семёнов перебывал в колонии, ему приходило множество писем от его преданных фанаток.