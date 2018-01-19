Девушки настойчиво предлагают секс насильнику Дианы Шурыгиной
После того, как Сергея Семёнова досрочно освободили, парень был приглашён на телешоу «На самом деле». Насильник Дианы Шурыгиной рассказал, что ему постоянно предлагают сексуальные утехи многочисленные поклонницы.
Сергей после истории с Шурыгиной, которую обсуждали на федеральных телевизионных каналах, представить себе не мог, что станет настолько знаменитым. После досрочного освобождения парень получил поддержку от многих людей. Общественность верит в его невиновность, так как знают о развратном поведении Дианы Шурыгиной.
Стоит отметить, что вместе с популярностью к молодому человеку пришли и поклонницы, которые приняли решение приобщиться к популярности Сергея, предлагая ему сексуальные услуги. Ходят слухи, что когда Семёнов перебывал в колонии, ему приходило множество писем от его преданных фанаток.
Сергей после истории с Шурыгиной, которую обсуждали на федеральных телевизионных каналах, представить себе не мог, что станет настолько знаменитым. После досрочного освобождения парень получил поддержку от многих людей. Общественность верит в его невиновность, так как знают о развратном поведении Дианы Шурыгиной.
Стоит отметить, что вместе с популярностью к молодому человеку пришли и поклонницы, которые приняли решение приобщиться к популярности Сергея, предлагая ему сексуальные услуги. Ходят слухи, что когда Семёнов перебывал в колонии, ему приходило множество писем от его преданных фанаток.