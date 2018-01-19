Модель Виктория Одинцова поделилась снимком в сексуальном купальнике

Также как и большинство знаменитостей, Виктория тоже захотела сделать перерыв и отдохнуть, после тяжелых трудовых будней. Девушка приняла решение отправиться на Мальдивские острова, чтоб понежиться на солнышке. В интернете на днях появилась свежая фотография, на которой красотка поднимается вверх по лестнице с маской на лице и ластах в руках, в сдельном и в то же время сексуальном купальном костюме. Внимательные фанаты обратили внимание, что образ водолаза ей к лицу, даже в таком виде девушка смотрится привлекательно и сексуально.За очень короткий промежуток времени этот снимок насобирал около 110 тысяч лайков. А под снимком Виктория написала, что находиться на море и загорать на пляже для нее является истинным счастьем и наслаждением.Подписчикам пришелся по душе образ Одинцовой, поэтому ее осыпали множеством комплиментов и положительных комментариев. Девушке желали интересного отдыха, прекрасного настроения и не забывать, как можно чаще радовать поклонников снимками. А также поздравили модель с Крещением.