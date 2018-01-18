Коллектив SEREBRO официально начинает выступать в новом составе
На официальной странице SEREBRO появилось фото нового состава коллектива. Согласно снимку, с девятнадцатого января обновленная группа с Татьяной Моргуновой, которая заменила Полину Фаворскую, официально начнёт творческий путь.
Решение Полины Фаворской покинуть коллектив SEREBRO озвучил летом в 2017 году продюсер Макс Фадеев, а с октября начался кастинг достойной преемницы экс-вокалистки. В данном конкурсе победила Моргунова и присоединилась к другим участницам группы SEREBRO - Екатерине Кищук и Ольге Серябкиной.
На совместном снимке изображены певицы, одетые в футболки белого цвета с названием группы. Фанаты коллектива радостно восприняли эту новость, при этом выразили надежду, что Татьяна Моргунова задержится в группе надолго. Многие фолловеры отметили, что они очень хотят услышать в обновленном составе SEREBRO.
Решение Полины Фаворской покинуть коллектив SEREBRO озвучил летом в 2017 году продюсер Макс Фадеев, а с октября начался кастинг достойной преемницы экс-вокалистки. В данном конкурсе победила Моргунова и присоединилась к другим участницам группы SEREBRO - Екатерине Кищук и Ольге Серябкиной.
На совместном снимке изображены певицы, одетые в футболки белого цвета с названием группы. Фанаты коллектива радостно восприняли эту новость, при этом выразили надежду, что Татьяна Моргунова задержится в группе надолго. Многие фолловеры отметили, что они очень хотят услышать в обновленном составе SEREBRO.