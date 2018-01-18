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Выборы-2018: для удобства россиян ЦИК внес изменения в правила голосования
Выборный процесс в РФ ежегодно совершенствуется, чтобы повысить прозрачность, удобство, доверие россиян избирательной системе.

Выборы-2018: для удобства россиян ЦИК внес изменения в правила голосования

В случае подготовки к 18 марту россиянам нужно вспомнить про базовые правила и сроки голосования, ознакомиться с нововведениями, подготовленными ЦИК. 18 марта в день голосования во всех регионах государства откроются 96 000 избирательных участков. Их можно посетить с восьми утра до восьми вечера. За 20 дней до начала голосования население труднодоступных и удаленных районов государства, сотрудники полярных станций, экипажей морских судов смогут выбор сделать досрочно. Такая возможность за 15 дней появится у всех людей, которые находится за рубежом. Свой голос можно отдать в российских консульствах, диппредставительств.

«Политэксперт» отмечает, что с этого года ЦИК решил избавить россиян от сложностей, предоставив открепительные удостоверения, внедрив систему «Мобильный избиратель».
Политика / Общество
Добавил: tantan61 Вчера, 15:32
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