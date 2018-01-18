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Ученые: Причиной смерти ацтеков стала эпидемия тифа
Группа международных ученых решила с помощью анализов ДНК выяснить причину смерти ацтеков. Оказалось, что виновником случившейся трагедии стала эпидемия тифа.

Исследования продлились год, так как нужно было собрать необходимые материалы с останков людей, обнаруженных во время раскопок. Тогда 30 скелетов древних племен были изучены в лабораториях, после чего эксперты смогли сделать окончательные выводы. Бактерии сальмонеллы, вызывающие смертельный недуг, стали причиной массового вымирания коренного населения Мексики.

Ученые: Причиной смерти ацтеков стала эпидемия тифа


Тогда после эпидемии погибли 18 млн человек, но до сего времени ученые не могли точно назвать причину мора. Только с помощью специального оборудования им удалось прояснить еще одну страницу в истории древних цивилизаций.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:20
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