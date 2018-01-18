Ученые: Причиной смерти ацтеков стала эпидемия тифа

Исследования продлились год, так как нужно было собрать необходимые материалы с останков людей, обнаруженных во время раскопок. Тогда 30 скелетов древних племен были изучены в лабораториях, после чего эксперты смогли сделать окончательные выводы. Бактерии сальмонеллы, вызывающие смертельный недуг, стали причиной массового вымирания коренного населения Мексики.Тогда после эпидемии погибли 18 млн человек, но до сего времени ученые не могли точно назвать причину мора. Только с помощью специального оборудования им удалось прояснить еще одну страницу в истории древних цивилизаций.